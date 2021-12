Oleme tulnud läbi kahest äärmiselt keerulisest aastast, mis algatasid inimkonna jaoks uued tsüklid ühiskonna ja eluksvajalike struktuuride loomises. 2020. aasta algas Saturni-Pluuto ja lõppes Saturni-Jupiteri uue tsükliga, mis algatasid aastatepikkused muutused valitsevates struktuuris. Suuremas plaanis need muutused jätkuvad, kuid on näha, et 2022. aastal võtavad need hoopis teistmoodi suuna.