TERAV ELAMUS ⟩ Triin käis Nõos lihalõikajaks: nagu kesine õmbleja oleks kirurgitööd proovinud

Väravas võttis mind vastu Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Ta kirjeldas, mis mind ees ootab ja rõõmustas, et tahtsin just lihalõikamist proovida. Meie jutuajamises selgus, et neid spetsialiste kuskil välja ei õpetatagi, kogu koolitus tuleb teha kohapeal töö käigus. Töö on raske, aga teenimisvõimalus hea. Osavamad töötajad teenivad kuus 2500 euro ringis, ometi pole töötajate rivi ukse taga ootamas. Tootmine on jahedas ruumis, vahetused pikad ja töö on füüsiliselt raske. Samas need, kes sellele tööle on tulnud, jäävad sinna kauaks.