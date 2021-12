Eestlase jaoks on talv tavaliselt üks pikk ja veniv halliilmeline aeg ning suveootus paistab lõputu. Üks võimalus, kuidas endasse sel perioodil rohkem päikest, särtsu, rõõmu ja energiat püüda, on läbi võimsate vürtside, mis on suutelised meie kehas ja vaimus üht-teist palju helgemaks tegema.