Selgeltnägija Kerro sõnul tõepoolest osad lapsed mäletavad oma eelmist elu. «Üldjuhul on tegemist vanade hingedega, kelle elutee number on seitse, kaheksa või üheksa. Neil on intuitsiivsus hästi arenenud,» sõnab Kerro. Kohtumine tüdrukuga oli jaoks väga eriline ja selgeltnägija praktikas üks esimesi kordi.