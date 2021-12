Hiinlased söövad Eesti kanade varbaid ja aafriklased meie sigade päid

Eestist eksporditi tänavu esimesel poolaastal põllumajandussaadusi ja toidukaupu 660 miljoni euro väärtuses, võrreldes aasta varasemaga kasvas eksport tänavu üle viie protsendi. Eesti päritolu kaupade osatähtsus põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordis on viimastel aastatel olnud stabiilne ja jäänud ligi 75 protsendi juurde.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp märkis, et Eesti väiksuse juures on eksport toidutööstustele eluliselt oluline. «Viimane aasta on toiduainesektorile olnud väga raske, sisendhindade mitmekordne kasv mõjutab tugevalt meie tootjate konkurentsivõimet. Lisaks on globaalne pandeemia raskendanud uute ekspordiriikide leidmist,» ütles Potisepp.

Pea kõik Toiduliidu liikmed viivad oma kaupu Eestist välja, peamiselt lähiriikidesse nagu Läti, Leedu, Soome ja Rootsi. Teatud kaubagruppe eksporditakse ka Rootsi, Suurbritanniasse, Norrasse, Türki, Saksamaale, Ukrainasse ja Taani. Pea kolmandiku ekspordist moodustavad piim ja piimatooted, linnumunad ja mesi, järgmine suur ekspordigrupp on Eesti alkohol ja muud joogid.

Eesti piimatoodete peamisteks ekspordiartikliteks on piim ja koor ning juust. Väiksemas mahus eksporditakse aga ka vadakut, kohupiima, jogurtit, rasva, keefirit, petti ja hapupiima. Näiteks Eestis toodetud itaaliapärane juust Valio Gran Regale on juba ammu leidnud tee Kreekasse ja Itaaliasse, aga ka kaugematesse paikadesse nagu Kanada ja India.

Valio Eesti AS tegevdirektor Maido Solovjov ütles, et ettevõte müüb oma peamist eksporditoodet, kõva itaaliapärast juustu Gran Regale, enim just Itaaliasse. «Võru juustumeistrite käe all valmiv kõva juust on Eesti ja Itaalia ühislooming. 1990. aastate lõpus avastasid itaallased, et eestimaine kvaliteetne toorpiim sobib ideaalselt itaaliapärase kõva laabijuustu valmistamiseks,» rääkis Solovjov.

Eksootilisematest sihtkohtadest leiab Eesti tooteid Hiinast, kuhu liigub nii mineraalvesi kui kanavarbad. Aasiasse rändab ka osa meie jäätisest, aga ka kuivatatud ja jahvatatud astelpaju pressijäägid. Uus-Meremaale eksporditakse külmutatud kilu ja vürtsikilufileed aga ka mitmete joogitootjate kokteile, mahlu ja likööre. Kuweidist ja Ghanast leiab Eestis toodetud laste toite nagu pirnipüree ja purgisuppe. Gruusiast saab osta Eestis toodetud konserve ja ulukuliha, Ukrainast veise- ja kanapuljongit. Eestis toodetud jogurtit ja lõssipulbrit leiab Ameerika Ühendriikidest, Kazahstanist ja Jaapanist.