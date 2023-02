Ago Anderson: «Inimesed mõtlevad, et see, kes sa oled filmis, oledki sa päriselt»

Kõik oluline on nagunii märkidest välja loetav.

Ja see, kui erinevaid sõnumeid mõni sümbol kannab, võib olla tohutult erinev! Ma tooks näiteks Iraani – seal müüdi turul leti all Nike'i T-särki, mis nende jaoks oli vabaduse sümbol.

Ago Anderson on nii kinos, teles kui teatris üks Eesti kõvemaid publikumagneteid. Foto: Sander Ilvest

Toreduse järgi töid valides ja meelega brändingust eemale hoides on koomik Ago Anderson siiski üks suurimaid publikumagneteid Eestis. Mismoodi see juhtus?

Seda on imelik ise kommenteerida. Ma ei taha küll kekutada, aga olen ka ise kassas pealt kuulnud sellist lauset: «Tahaks teatrisse minna, palun andke mulle mõni etendus, kus Ago Anderson mängib.» Mingil hetkel avastasin, et olen trupis kõige vanem meesnäitleja.

Ma unistasin ammu, et tahaks Endlasse sellist vana peeru, kellele saaks alt üles vaadata ja nüüd see täitus – meile tuli Andrus Vaarik truppi. Ta on kohutavalt tore ja tark inimene. Heh. Mul on tööd veel maa ja ilm seal ees – saan ka kõik toredad ja koledad vanainimesed koos Andrusega ära mängida!

Noorusekultus näitlejate puhul ei loe?

Vananemise pärast ma küll kindlasti ei põe, mõttetu lisamure. Vanad on põnevamad karakterid ja neid ongi ägedam mängida. Nüüd äsja tuli just üks pakkumine, kus tahetakse, et ma mängiksin päris rämedat ja vastikut tüüpi. Ja leitakse, et ma sobiksin sinna väga hästi.