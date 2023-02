REPORTAAŽ ⟩ «Suvitajad» tänasest kinos - mis toimus võtteplatsil?

Anderson tunnistab, et maamees Ärni talle õudselt meeldib, kuid Saaremaa murrakuga oli omajagu pusimist.

Ago Anderson liigutab korra ja inimesed võtteplatsil juba muigavad, Ergo Kuld püüab energia kaadrisse. Foto: Sander Ilvest

Nagu kunagises filmis on ka uues komöödias ringi silkamas lapsi ja loomi. Heinapallil on elegantselt istet võtnud Maarja Jakobsoni tütar Linda. «Laps lubas suvel tööle minna ainult siis kui saab ise vahel kaasa tulla,» selgitab ema naeratades. FOTO: Foto: Kristina Herodes

Filmimine vaheldub puhkamisega. Perenaine Laine rollis üles astuv Maarja Jakobson saab hetkeks hinge tõmmata. Foto: Kristina Herodes

Ärni naist Lainet kehastav Maarja Jakobson usub, et mõningane skeptilisus on tegelikult väga vabastav. «Eks ikka öeldakse, et vana film on ju nii hea, mis te sest uuesti teete. Omal ajal Sulev Nõmmik kirjutas stsenaariumi üsna enda järgi, aga meie läheme oma rada pidi, võttes aluseks Smuuli loo. Uued naljad tulevad juurde ja Ärni ning Laine vahel on selles filmis rohkem armastust.»

Paremini kirjutatud tegelased

«Uue stsenaariumi pluss on see, et karakterid on rohkem lahti kirjutatud ja see paneb asjad paremini paika,» arvab Lauri Nebel – ainus näitleja, kel on osa mõlemas filmis. Filmis «Siin me oleme» mängis ta noort armastajat Timmut, «Suvitajates» aga pillimehest naabrit. Kinolinal laulda ja pilli mängida on teatribändist Hampelmann tuntud Nebelile alati sobinud. Kuid filmitegemise tempo ja meetodid on täna hoopis teised kui toona.

«Kordi kiiremini tehakse filmi kui siis!» teatab Nebel. «Tol ajal filmisime kogu suve: hakkasime enne jaanipäeva peale ja lõpetasime septembris. Nüüd võetakse vähem kui kuuga kõik üles.»