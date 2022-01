Astroloogia kaudu avanevad võimalused oma eluteed ja hinge mõista paistavad juba lõputud, kas pole? Oleme rääkinud palju Kuu Põhjasõlmest, mis näitab, läbi milliste kogemuste ja omaduste meie hing enim areneb ja elus edasi liigub. Karmalisest vaatepunktist on see meie sünnikaardis üks kõige olulisem punkt, mis annab meie kehastumise kogemusele eesmärgi ja suuna. See on samuti nagu võti, mis päästab meid välja ummikutest. See on tuluke, mis viitab alati edasiviivale teeotsale.