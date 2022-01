Möödunud aasta on olnud kõikidele inimestele äärmiselt kurnav ja nüüd, kus pühad ning aastavahetus on seljataga, vajavad paljud veelgi rohkem puhkust. Pühadepinge on läbi ja pikad talvekuud veel ees - mida saab teha iga sodiaagimärk, et ennast veidi turgutada?