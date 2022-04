MUNADEPÜHA SALADUSED ⟩ Mis on lihavõtetel pistmist Veenuse ja seksiga?

Seekord uurime Lihavõtete tähenduslikke juuri. Lihavõtte pühapäev on pandud paika tegelikult paganliku päikesekalendri järgi, mistõttu see leiab aset alati pühapäeval pärast kevadisele pööripäevale järgnenud täiskuud ning muutub iga aasta sõltuvalt kuufaasi ajastusest. See on iga-aastane täiskuu Kaaludes, mida valitseb Veenus. Seega on kevadine ärkamine ja Veenuse tsüklilised faasid siin väga olulised.