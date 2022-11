RANNAGALERII ⟩ Põgeneks paradiisisaarele sooja! Aga kuhu?

Phi Phi saarte osas oleme esialgu kõige kõhklevamad – ülipopulaarne sihtkoht, miljon inimest, kas tasub ikka minna? Kohapeal on aga kõik teisiti. Turist on õnneks laisk loom, tema püsib seal, kuhu maha pannakse. Matkad kilomeeter-paar ning oled üksi imekauni rannaga. Paadiretk ümber kahe kaljuse ja põnevate kallastega Phi Phi saare on aga lausa omaette elamus! Kitsukesed sopid, mis viivad väiksema saare salalaguunidesse, vee kohal rippuvad kaljud ja koopad… See, mida loodus siia on meisterdanud, on erakordne! Ja vesi – no selline säravalt klaar türkiissinine supp. Kui ma ise siin poleks ja parasjagu varbaid ei leotaks, arvaksin, et see on photoshop! Valgus, mis veepinnalt peegeldub, on sedavõrd taevalik ja mahe, et iga suvaline ahv mõjub sellistes oludes nagu kaunitar, see on kogu saartetripi tujutõstev boonus.